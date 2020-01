BTS estrena Black Swan, ¿qué significa la canción? 

COREA DEL SUR.-BTS sorprendió a los fanáticos al estrenar la canción Black Swan este viernes, como parte de su nuevo disco Map of the soul: 7.

La canción también tiene videoclip, el cual es protagonizado por la compañía eslovena MN Dance Company.

"Black Swan" está ya en las plataformas digitales. El video fue realizado por YongSeok Choi (Lumpens).

Se dice que el video trata de mostrar el lado oculto de un alma que se ha perdido por completo.

Entretanto, algunos fanáticos aseguran que “Black Sawn” sería la continuación de la canción “Fake Love” y “Blood Sweat and Tears” por las letras.

Además, admiradores han comparado la enfermedad del personaje de Natalie Portman en la película con el mismo título con el trastorno mental que sufre Jin (según él mismo reveló).

Letra de la canción:

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo conmigo ahora

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo conmigo ahora

¿Qué es lo mío?

¿Qué es lo mío? Dímelo ahora

Dímelo ahora

Mi corazón ya no se acelera

Más aún cuando escucho música

Intento levantarme

Parece que el tiempo se ha detenido

Oh, esa sería mi primera muerte

De la que siempre he tenido miedo

Si esto ya no puede resonar en mí

Si ya no puede hacer vibrar a mi corazón

Entonces así puede ser como he muerto por primera vez

Pero ¿qué pasaría si ese momento es justo ahora?

Justo ahora

Siento en mis oídos cómo el latido de mi corazón va más lento

Intento escapar pero termino entre sus garras

Ninguna canción me hace efecto ahora

Lloro en silencio

El océano donde toda la luz está silenciada

Mis pies perdidos sostenidos en la carretera

Ya no puedo escuchar ningún sonido

Está matándome ahora

Está matándome ahora

¿Me escuchas?

Me hundo lentamente como si estuviera en un trance

Intento luchar pero estoy en el fondo del océano

Cada momento se convierte en una eternidad

Grábalo ahora

Grábalo ahora

¿Me escuchas?

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo conmigo ahora

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo conmigo ahora

¿Qué es lo mío?

¿Qué es lo mío? Dímelo ahora

Dímelo ahora

Más profundo

Sí, creo que iré más profundo

Sigo perdiendo la concentración

No, sólo déjame ir ahora

Deja que mis pies me lleven

Entraré por mi cuenta

Me vi a mí mismo

En las produnfidades más oscuras

Lentamente abro los ojos

Estoy en mi lugar de trabajo, mi estudio

Las olas empujan y me causan un dolor muy grande

Pero nunca volveré a ser arrastrado

Ahí adentro me vi a mí mismo

A mí mismo

Siento en mis oídos cómo el latido de mi corazón se acelera

Con los ojos bien abiertos dentro de mi bosque

Nadie puede devorarme

Grito con todas mis fuerzas

El océano donde toda la luz está silenciada

Mis pies perdidos sostenidos en la carretera

Ya no puedo escuchar ningún sonido

Está matándome ahora

Está matándome ahora

¿Me escuchas?

Me hundo lentamente como si estuviera en un trance

Intento luchar pero estoy en el fondo del océano

Cada momento se convierte en una eternidad

Grábalo ahora

Grábalo ahora

¿Me escuchas?

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo conmigo ahora

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo conmigo ahora

¿Qué es lo mío?

¿Qué es lo mío? Dímelo ahora

Dímelo ahora