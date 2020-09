BTS cautiva con "Black Swan" en el Lotte Duty Free Family Concert

Actualmente sólo existe el triunfo para BTS. La banda surcoreana está dando qué hablar luego de su aparición en el Lotte Duty Free Family Concert 2020, realizado de manera virtual desde Corea del Sur, donde lucieron con algunos de sus temas más representativos y, por supuesto, con sus coreografías y atuendos.

En Twitter, se ha vuelto tendencia una canción en específico: "Black Swan", canción incluida en su álbum "Map of the soul: 7", lanzado el 17 de enero de este 2020, debido al vestuario de los integrantes y a la coreografía que realizaron.

Además de "Black Swan", los Bangtan Boys interpretaron "Boy With Luv" y "Make it Right", dentro de la celebración del conglomerado Lotte, que realizó su edición número 30. El show pudo apreciarse en vivo desde plataformas digitales y de manera gratuita. Los interesados sólo tenían que registrarse para poder acceder al concierto.

Esta no es la primera vez que BTS se presenta dentro de este gran evento, la agrupación ya ha sido parte del cartel en años anteriores, pero este año compartió escenario con artistas como el grupo Tomorrow x Together, Hwan Chiyeul y GFRIEND.

Lotte Duty Free Family Concert es una celebración anual que reúne a los artistas más populares del país asiático. Lotte Duty Free es una empresa minorista de libre impuesto en Corea. Su primera tienda abrió en febrero de 1980, pero ha logrado expandirse de manera internacional a países como Indonesia, Japón, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda.

En 2004, la empresa desarrolló una estrategia de marketing basada en los ídolos de Kpop, por lo que han trabajado desde entonces de la mano de artistas como BTS; EXO; TWICE, Super Junior, ITZY, Stray Kids, TXT, Hwang Chiyeul, entre otros.

BTS triunfa en Tiny Desk Concert

Hace seis días se estrenó el Tiny Desk Concert de BTS en el canal de NPR Music, en Youtube, un formato en el que la plataforma invita a artistas de todo el mundo, algunos alternativos, con propuestas diferentes, a compartir música. Con la pandemia, el formato se adaptó y los artistas invitados aparecen desde sus casas o desde sus estudios compartiendo música y la semana pasada los invitados fueron BTS, logrando uno de los números más altos de audiencia en el canal.

El mini concierto de la agrupación tiene hasta ahora 13.9 millones de visitas. Los artistas, vistiendo atuendos en tonos naranja y azul, cantaron canciones como "Dynamite", "Save ME" y "Spring Day". Aunque estaban sentados, no podían evitar levantarse a momentos y bailar en el pequeño espacio que tenían destinado.