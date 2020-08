BTS bate récord en YouTube con el estreno de 'Dynamite'

COREA DEL SUR.- Todo parece indicar que BTS ha batido un nuevo récord y es sobre su nuevo video en YouTube titulado 'Dynamite’.

Aunque YouTube no ha dado a conocer los números oficiales, BTS ha hecho historia con un récord de 10 millones de visitas en solo 20 minutos en el video musical de su nuevo sencillo 'Dynamite'.

Se dice que fueron entre 3 y 4 millones de personas quienes estaban viendo el estreno en vivo. 3 horas después de haberse publicado, el colorido clip contaba ya con 30 millones de vistas. Cabe recordar que es el primer tema de la banda que se grabó completamente en inglés.

BTS supera así el récord anterior de visitas simultáneas, perteneciente al grupo de chicas de K-pop Blackpink. A principios de este año, el video musical de Blackpink para "How You Like That" atrajo un récord de 1,65 millones de espectadores simultáneos.

Antes de esto, el récord lo tenía BTS, cuyo video de "On" debutó con 1.54 millones de espectadores concurrentes en el popular sitio web para compartir videos.

“Dynamite” también podría estar en camino de romper este récord, con el sencillo acumulando un impresionante total de 29 millones de visitas al momento de escribir este artículo, solo dos horas después de que se lanzó el video.

Se ha informado que BTS tiene como objetivo el primer lugar en el Billboard Hot 100 con "Dynamite".

A pesar del enorme éxito mundial del grupo, nunca han tenido un éxito número uno en las listas musicales de EE. UU.