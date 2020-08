BTS anuncia ''Break the Silence'', su próxima película

COREA DEL SUR.- Buenas noticias para los fanáticos de BTS, la banda ha anunciado el estreno de su próximo concierto, ‘’Break the Silence: the Movie’’.

Se trata de una cinta que narra su gira mundial ‘’Love Yourself: Speak Yourself 2019’’, y que llegará a los cines de todo el mundo el 10 de septiembre a través de Trafalgar Releasing, seguida del estreno de la película en los cines de EE. UU. A partir del 24 de septiembre. Los boletos saldrán a la venta el 13 de agosto, con información adicional proporcionada a través del sitio web oficial de películas de la banda. Dada la situación con la pandemia de COVID-19, todas las fechas están sujetas a los horarios de reapertura del teatro local.

Su gira de 2019 contó con visitas a Estados Unidos, América del Sur, Europa y Asia, recorrido que también se podrá ver en la cinta. La película también explora "cada miembro de la banda detrás de escena”, donde cada compañero de banda comparte historias personales nunca antes contadas durante la película.

‘’Break the Silence’’ será la tercera película de la banda, anteriormente fue ’’Bring the Soul: the Movie de 2019’’ la que estuvo en los cines.

Cabe recordar que BTS actuará durante los MTV Video Music Awards 2020, que se transmitirán en vivo el 30 de agosto desde el Barclays Center de Brooklyn. Será la primera presentación en vivo del grupo en los VMA.