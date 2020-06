BTS, The Weeknd y más estrellas se juntan por George Floyd

A raíz de las manifestaciones alrededor del mundo exigiendo un alto al racismo, luego del asesinato de George Floyd en Minneapolis, artistas y plataformas de entretenimiento han hecho pública su postura y muchos, incluso, han hecho donaciones para combatir este mal que ha puesto de cabeza a Estados Unidos.

Unos de estos artistas ha sido el grupo surcoreano BTS, que expresó su apoyo con un hashtag y pidió un alto a la discriminación, además anunciaron con su disquera Big Hit Entertainment un donativo de un millón de dólares a Black Lives Matter.

El movimiento confirmó esta donación el viernes pasado y Kailee Scales, director de Black Lives Matter, dijo a "Variety":

"Las personas negras en todo el mundo están sufriendo en este momento por el trauma de siglos de opresión. Nos conmueve la generosidad de BTS y aliados en todo el mundo que se solidarizan en la lucha por la vida de los negros".

The Weeknd es otro de los artistas que han donado y a principios de junio también hizo una aportación de medio millón de dólares para impulsar iniciativas de justicia racial. Invitó a disqueras como Sony Music, Universal Music y Warner a que también realicen donaciones, ya que, señaló, "nadie se beneficia más de la música negra que los sellos y servicios de transmisión".

Otros artistas surcoreanos se han sumado a la iniciativa, entre ellos Jay Park y su sello H1GHR, quienes donaron 21 mil dólares a Black Lives Matter.

La plataforma de videos YouTube también realizó un donativo de un millón de dólares para impulsar los esfuerzos en contra de las injusticias sociales.

"Ni el amor ni el terror lo hacen a uno ciego: la indiferencia lo hace a uno ciego. Estamos con nuestros colegas negros, empleados, fanáticos, actores, narradores de historias, y todos afectados por la violencia sin sentido", escribieron en las redes sociales de YouTube.

Pokemón Company tampoco se quedó atrás y realizó una donación de 100 mil dólares a (NAACP) National Association for the Advancement of Colored People y 100 mil dólares a Black Lives Matter.

Harry Styles, exintegrante de One Direction, también ayudó a pagar las fianzas de manifestantes que salieron a las calles a exigir un alto a la violencia, lo que ha generado un eco solidario en distintos artistas y plataformas.