Azalia Ojeda, ex Big Brother, sale disfrazada de prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de ser detenida por cobrar un cheque robado de 350 mil pesos, Azalia Ojeda fue liberada de la Fiscalía del Estado de México usando un disfraz.

La ex participante de “Big Brother” logró salir luego de que las víctimas del robo no la reconocieron, además de no aportar ninguna prueba para acusarla.

LA NEGRA FICHADA… y SU CHEQUE ROBADO

Es Azalia Ojeda Díaz, La Negra, ex concursante de @Big_Brother_mx

Así acabó DETENIDA en @FiscaliaEdomex tras intentar obtener $350 mil con este cheque ROBADO.

Al ser arrestada en @GobAtizapan buscó SOBORNAR a los policías para q la liberaran. pic.twitter.com/AyYKiONJvx — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 21, 2021

Pese a que se le levantaron los cargos en su contra, la concursante de la primera temporada del reality tuvo que usar un disfraz luego de que la noticia de su arresto se viralizara y un grupo de periodistas la esperaban afuera de la institución.

ASÍ FUE EL ROBO DE OJEDA DÍAZ

Fue este jueves que la apodada “La Negra” ingresó a un banco en la colonia Atizapán, en el Estado de México para cobrar un cheque que tenía un reporte de robo.

El pasado 10 de mayo, dicho cheque fue sustraído de una caja fuerte durante un asalto a una casa habitación en Ciudad Satélite, por lo que se dio aviso a las autoridades cuando los empleados del banco reconocieron el documento hurtado.

Azalia Ojeda fue trasladada al Ministerio Público de la Fiscalía General de Naucalpan, donde trascendió que había intentado sobornar a los policías para que la dejaran ir.

Durante todo el día viernes, la famosa fue interrogada por las autoridades, además de que se reunieron testimonios para descartar que ella estuviera involucrada con el grupo delictivo dedicado a robar a casas habitación en Satélite.

Sin embargo, la también llamada “Lady Polanco” fue liberada y el comandante de la investigación no ratificó la denuncia por intento de extorsión.