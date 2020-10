Aylin Mujica revela que fue víctima de secuestro exprés en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Aylin Mujica dio a conocer que durante su reciente viaje a México fue víctima de un secuestro express.

La también conductora contó en entrevista para el programa Suelta la Sopa algunos detalles del terrible momento que vivió cuando estuvo privada de su libertad.

“Me ponen una navaja entre las piernas y me dice ‘no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero’, y me estuvo dando vueltas por muchas horas para sacar dinero de diferentes tarjetas”, narró a punto de romper en llanto.

De la misma manera, la artista cubana de 45 años confesó conmovida que durante el tiempo que estuvo secuestrada temió por su vida.

“Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar, pensé que…. ¡Ay no! ...”, dijo sin poder terminar la entrevista y comenzar a sollozar.