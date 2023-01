Aylín Mujica llora ante el rechazo de Arturo Carmona

MÉXICO.- Luego de las aparentes muestras de interés por parte de Arturo Carmona hacia ella, en las primeras emisiones de "La casa de los famosos 3", Aylín Mujica se encuentra considerando que tal vez malinterpretó las atenciones del actor, debido a que ya no es tan afectuoso como antes con la cubana.

Al parecer, Carmona se encuentra interesado en otra participante, ¿de quién se trata?



A casi tres semanas de que "La casa de los famosos 3" iniciara, ya hay polémicas, diferencias, discusiones y, por supuesto, algunas potenciales parejas que podrían consolidarse dentro del reality show de Telemundo; una de ellas parecía ser Aylín Mujica y Arturo Carmona que, desde la fecha de estreno mostraron una buena química, lo que desató que se besaran durante el juego "¿Verdad o reto?".



Sin embargo, tal pareciera que, mientras la actriz cubana se ilusionó, el actor mexicano no tenía las intenciones de intentar una relación con Mujica, la cual, en una cápsula del show expresó que luego de notar la indiferencia de Carmona, llegó a la conclusión que lo más probable era que hubiera entendido mal el trato que el actor tuvo con ella.



Sin embargo, la también conductora aún guarda reservas acerca del comportamiento de Carmona, pues aseguró que, todavía hoy, siente que el actor le dedica miradas que la ponen a preguntarse si, verdaderamente, no existe nada entre los dos.

¿Qué les puedo decir? Me sigue confundiendo porque son miradas raras, entonces me confundo… pero bueno, lo único que le pido al Universo es que me dé sabiduría para ser inteligente y no volver a entregarme como boba", dijo a la cámara visiblemente afectada, pues acompañada de su declaración derramó un par de lágrimas.