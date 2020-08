Aylín Mujica después de 3 divorcios aún quiere enamorarse

CIUDAD DE MÉXICO.-Aylin Mujica en una revista que tuvo con TV Notas declaró que a pesar de tener miedo de volver a enamorarse lo único que busca en un hombre es que sea sencillo.

La actriz cubana abrió su corazón y compartió alguna de sus historias personales, como cuando decidió comenzar a estudiar Teatro en una escuela de Arte Dramático; pero fue hasta sus 19 años que empezó a hacer novelas brasileñas.

Pero para seguir creciendo en el medio artístico decidió independizarse y trasladarse a México donde pudo ser contratada por una agencia de modelos, y para no desenfocarse del ámbito de la actuación tuvo que llamar a César Évora quien fue el que la pudo orientar más para que hiciera más 'castings ' y encontrar un papel pronto.

Para Aylin ha sido importante poder desarrollarse en otros ramas de su carrera como en la conducción, y fue en el año 2005 en el que estuvo en el programa Tempranito, la actriz admitió que fue una experiencia que le gustó mucho vivirla, donde pudo ser ella misma.

A pesar de que fue una mamá joven, la actriz confesó que en la llegada de su primer hijo supo que tenia una responsabilidad muy grande, pero siempre dio lo mejor a sus hijos para poder salir adelante.

Por último aunque la actriz tiene un tiempo soltera declaró que si está abierta al amor y que le gustaría conocer a alguien.

Sí, claro. Creo que el amor es el motor de cualquier ser humano; yo soy una mujer pasional y sensible, a lo mejor lo que tengo es miedo de volverme a entregar y que no funcione. Quiero a un hombre perfecto, pero no sé si exista”comentó la actriz.