"¡Ay!... era mi papá": Yuri se vuelve tendencia por el apagón, la cual tiene una perturbadora letra

CIUDAD DE MÉXICO.-La cantante Yuri se volvió tendencia en las redes sociales luego del apagón que afectó a millones de mexicanos este día.

Cabe mencionar que la también actriz tiene un tema con ese título que dice:

Iba sola por la calle

Cuando vino de pronto un apagón

Vale más que yo me calle

La aventura que a mí me sucedió

Me tomaron por el talle

Me llevaron al cubo de un zaguán

Y en aquella oscura calle

Ay, que me sucedió.

Con el apagón... qué cosas suceden

Qué cosas suceden... con el apagón

Con el apagón... qué cosas suceden

Qué cosas suceden... con el apagón

Me quedé muy quietecita en aquella

Terrible oscuridad

Y una mano ¡Ay! Ligerita

Me palpó con confianza y libertad

Si el peligro estaba arriba

Acá abajo la cosa andaba peor

Fue tan fuerte la ofensiva

¡Ay!... Que me sucedió

Por último la letra sigue y finaliza descubriendo que era su papá:

Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad

Me quitaron el abrigo

El sombrero y ... ¡qué barbaridad!

Yo pensaba en el castigo

Que a aquel fresco enseguida le iba a dar

Cuando encendieron las luces

¡Ay!... era mi papá.

Hace tiempo Yuri explicó que ya no canta la polémica parte de su canción más famosa "El apagón", que cuenta las tocaciones y el abuso que sufre una mujer durante un corte de luz.

Cuando canto este tema, ya no canto esa parte, obviamente yo no la compuse", explicó Yuri, en una entrevista con el diario La Cuarta.

Todo esto es porque la letra de la famosa canción finaliza con la letra "cuando encendieron las luces. ¡Ay!... Era mi papá".

Más de diez millones de mexicanos se quedaron sin luz en la tarde de este lunes durante dos horas por un fallo en la red de la empresa pública y única distribuidora Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"A las 14:29 horas (3.19 pm ET) salieron de operación 10.3 millones de usuarios a causa de una baja frecuencia en todo el territorio nacional, esto a causa de salidas de centrales generación. Dicho programa se aplica para no afectar a todos los usuarios del país", informó en su cuenta de Twitter la CFE.

Dos horas después, la paraestatal notificó por la misma vía el restablecimiento del servicio eléctrico al haberse "recuperado el 100 por ciento de la carga".

En una primera fase, la CFE, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), consiguió reparar la avería para 4.7 millones de usuarios, mientras que a las 4:12 pm (5:12 ET) se restableció el servicio completamente.

El corte, que tuvo duraciones distintas según los ámbitos geográficos, afectó incluso al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el más grande del país, que tuvo que operar con plantas de energía de emergencia.

El metro, sistema de transporte de la capital, también se vio afectado en algunas líneas, un servicio que ya se pudo restablecer.

El fallo en la red se debió a un desbalance en el Sistema de Interconectado Nacional, el principal sistema eléctrico del país.

El corte afectó a algunas zonas de Ciudad de México y de distintos estados como el vecino Estado de México, el norteño Nuevo León o el sureño Quintana Roo.

El Cenace también dio por solventado el problema en su cuenta de Twitter.

La Comisión Federal de Electricidad, como empresa pública, es la única responsable en México de la transmisión y la distribución de energía eléctrica del país.

El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo reforzar a la CFE tras la apertura del sector eléctrico a las empresas privadas por parte de su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Además, López Obrador, como parte de su plan de soberanía energética está tratando de reflotar la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo.

Aquí algunos memes:

Como diría la gran filósofa Yuri: "Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón." pic.twitter.com/bOTqSJRr2S — ♡ Inefable ♡ (@AnitaFatale) December 28, 2020