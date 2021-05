Axel Llunas, la joven promesa de "Luis Miguel: La Serie"

TIJUANA, B.C.- Siguiendo los pasos de su hermano Izan y con el talento que lleva en las venas de su padre Marco y su abuelo Dyango, Axel Llunas debuta en Netflix con “Luis Miguel: la serie” con el papel de Sergio, hermano del ídolo mexicano.

“Yo me preparé por actuación, pero no me estudié mucho al personaje, yo me lo sabía mas por los guiones, y me gusta mucho estar en esta serie y pues es súper importante, ademas es mi primer proyecto y me encanta ver la serie, el primer episodio lo vi con mi padre y estoy súper feliz”, dijo Axel.

En entrevista vía Zoom para Grupo Healy, el actor dijo desde Ibiza, España que su abuelo está muy contento de verle crecer en este proyecto, al igual que su hermano, quien hizo el papel de Luis Miguel cuando niño.

De ojos azules, cabello rubio y un desenvolvimiento nato, Axel comentó que su sueño es llegar a ser un gran actor y también un cantante, por ello en puerta tiene un tema musical.

“Dentro de muy poco voy a sacar un video, se llama ‘un ratico más’ es dentro del reggaetón, no lleva flamenco, eso es sólo para España y lo mío es para todo el mundo”, recalcó Axel.

Guiado por Diego Boneta

Con doce años de edad, el actor español dijo estar contento de su participación en la serie, sobre todo de haber recibido el apoyo de Diego Boneta y Juanpa Zurita.

“Los que mejores me lleve Juanpa Zurita y Boneta, yo al principio le tenía mucho miedo (proyecto) y nunca había visto cámaras así de grandes y me decían que estuviera tranquilo y si tenía dudas le preguntara a ellos”, sostuvo.

De su relación con su hermano Izan, destacó recibir consejos para que todo fluyera mejor.

“Él está contándome un montón de consejos, porque cuando yo estaba en la serie nunca había visto un montón de cámaras y él con su experiencia me dijo que fuera natural que no tuviera miedo, y mi padre me da el consejo de ser humilde siempre”, puntualizó el actor.

Axel Llunas a la par de su preparación en el medio, se encuentra asistiendo a clases presenciales.

A esta entrevista, se unió al final su padre Marcos Llunas y compartió que una vez terminando la pandemia o mejorando las opciones, la familia completa emprenderá una gira, además de que ya están felices porque Dyango recibió la vacuna.

