Avril Lavigne, lo mejor de su reportorio en su cumpleaños 36

Apenas iniciada la década del 2000 una artista canadiense empezó a acaparar la escena musical con su estilo en el que mezclaba el pop, rock y punk, así como una clara influencia visual de la cultura skate.

Era el 2002 y con 18 años, el primer sencillo de Avril Lavigne titulado "Complicated" la colocó en los primeros puestos a nivel internacional marcando así el inicio de su carrera que, a la fecha, y hoy que cumple 36 años de vida ha llegado a sumar seis discos de estudio así como otros grabados en vivo y nominaciones a premios como el Grammy así como composiciones para películas.

Con casi 20 años en la industria y con sus ahora 36 años cumplidos, estos son algunos de los temas más reconocidos de la cantante y compositora nacida en Ontario.

Himno skate. El segundo sencillo de Lavigne "Sk8er Boy" (en referencia al inglés "skater boy", chico patinador) sumado al éxito ya obtenido por "Complicated" sirvió para consagrarla. En el video promocional la vemos con toda parafernalia skate armando un concierto a mitad de la calle.

Balada para el desamor. Ya en un ritmo más lento, en 2004 lanza el tema "Don't tell me" como primer sencillo de su segundo álbum "Under my skin", en el que revive críticas mixtas. La canción habla sobre una mujer que no está dispuesta a irse a la cama con su pareja y lo deja claro en líneas como "no pienses que tu encanto y el hecho de que tengas el brazo alrededor de mi cuello te vaya a llevar a mis pantalones".

¿El plagio? Con su tercer álbum y el tema "Girlfriend" Lavigne se acercó más al pop con un ritmo pegajoso y una letra en la que parece invitar a quitarle la novia a un chico. Sin embargo además de buenos posicionamientos en las listas de popularidad también le valió ser acusada de un supuesto plagio cuando el grupo estadounidense The Rubinoos iniciaron una acción legal en su contra ya que alegaba que se parecía a su canción "I wanna be your boyfriend" de 1979. Por fortuna, debido a que otras canciones tienen letras parecidas se llegó a un acuerdo.

Siempre rockera. Con una onda muy parecida a "I love rock and roll" de Joan Jett, Lavigne presenta "Rock N Roll", que forma parte de su quinto álbum, en el que deja claro que sigue siendo una rebelde rockera y "No me importa si soy una inadaptada, me gusta más que la moda de los hipsters".

Su enfermedad. La composición del tema "Head above water", lanzado en 2018, tuvo como inspiración la enfermedad y lucha de Lavigne contra la borreliosis de Lyme.

La cantante se vio en la necesidad de hacer una pausa en su carrera cuando fue diagnosticada (lo hizo público en 2014), temporada que calificó como los peores años de su vida.