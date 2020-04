Avicii: La tragedia de un joven al que la fama no lo ayudó con su estado mental

CIUDAD DE MÉXICO.-Avicii, uno de los DJs más famosos del mundo murió a los 28 años el 20 de abril del 2018.

Tim Bergling, nombre real del artista, fue encontrado muerto en Muscat, Omán, por aparente suicidio, algo que sirvió como una llamada de atención para los profesionales de la industria de la música para que la conciencia de la salud mental fuera una prioridad con más peso.

Antes de fallecer, tras varias enfermedades físicas y una vida llena de estrés, el DJ se habría tomado un descanso de los escenarios para enfocarse en su faceta de compositor.

Antes de su muerte, Avicii había estado trabajando en canciones para un nuevo álbum y dejó los temas casi completos.

Avicii usaba todo en su poder para crear sinfonías eléctricas que hicieran vibrar a la audiencia.

Por ese motivo resulta tan trágica su muerte. A pesar de que le dio tanto al mundo, nadie pudo salvarlo de su —quizás— inevitable destino.

“Todo el mundo conoce a Avicii, pero pocos conocen a Tim», es una de las frases que más resuena del documental True Stories, que revela mucho sobre su vida y los factores que posiblemente influyeron en su muerte en 2018.

El director Levan Tsikurishvili menciona esas palabras refiriéndose al lado del músico que rara vez mostraba en público y que lo afectó terriblemente, frenando su proceso creativo y llevándolo en una espiral de depresión.

El documental estrenado en Netflix —pero que fue retirado después de su muerte, posiblemente por respeto a la familia y por mostrar la realidad detrás del músico— es un retrato fly on the wall en donde Tim se abre con sus fanáticos y a la cámara, expresando la tragedia que llegó junto con su éxito.

“Es demasiado. No me gusta ser el centro de atención”, le confiesa a la audiencia, mientras detalla sobre su sensible personalidad, cómo él sólo buscaba que su música se escuchara y que subirse a los escenarios cambió su vida, pero de una forma negativa.

Descrito como "una historia con moraleja que explota la naturaleza y el costo de la intensidad de la fama" True Stories además de contar el ascenso a la fama del músico, muestra cómo Berlinger se refugiaba en el alcohol para lidiar con los escenarios y la vida de rockstar.

En el trabajo, Bergling también reveló que sufría de pancreatitis aguda, una condición en la que el páncreas se inflama por un problema de digestión, lo cual afecta constantemente el órgano y que eventualmente le puede quitar la vida. Esta enfermedad puede empeorar con el alto consumo de alcohol.

“Viajas, vives en una maleta, vas a este local de espectáculos, hay alcohol gratis por todos lados; es algo extraño que no bebas… no esperaba que durara. Se volvió un hábito, porque te apoyas en ese valor y autoconfianza que obtienes del alcohol, y entonces te vuelves dependiente”, mencionó en algún punto el DJ y justamente su consumo hizo empeorar su pancreatitis, lo cual lo hizo retirarse de los escenarios en repetidas ocasiones.

En el documental Tim se abre más al respecto y entre miradas tristes, confiesa que aunque intenta alejarse de eso, le parece imposible.

De igual forma, en True Stories se revela el espíritu filantrópico del músico. A lo largo de su carrera, Avicii participó con distintas organizaciones para eliminar la hambruna en zonas de bajos recursos en distintas partes del mundo, tanto en África, como en Estados Unidos. Asimismo, en el documental distintos colegas —David Guetta, Wyclef Jean y Chris Martin de Coldplay— hablan sobre su amistad, su trabajo como profesional y cómo los influyó en sus trabajos, señalándolo como un rayo de luz en la escena del EDM.