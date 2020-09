"¡Averigua bien tus chismes!": Yuri le responde a Gustavo Adolfo Infante

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuri no es una mujer de escándalo, pero en esta ocasión no pudo quedarse callada cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante dijo que ella, al igual que Consuelo Duval, Omar Chaparro y (supuestamente) Juanpa Zurita, tiene coronavirus.



A través de un video publicado en sus redes sociales, la intérprete de “La Maldita Primavera” se mostró cocinando en su casa mientras habla a la cámara sobre la situación.



“Ya saben que a mí no me encanta el chisme, pero soy jarocha. Estoy aquí en mi cocina haciendo sopita frijolito, arrocito para que coma la familia y Don Gustavo Adolfo dice que todos tenemos coronavirus, que Juanpa Zurita que no sé qué, y que sé yo”, dice la cantante en sus historias de Instagram.



Gustavo, así de chiquitito, así de mala onda, primero dile a tu gente que averigüe bien tus chismes y ya después dicen que tenemos coronavirus”, recalcó.



El periodista recibió el mensaje de Yuri y, a través de “De Primera Mano” volvió a sostener que Yuri sí tiene coronavirus, y la razón por la cual lo oculta es para no tener problemas con Televisa.



“Si lo dije ayer es porque tengo la certeza de que Yuri tiene coronavirus, ella, Omar Chaparro, Consuelo Duval y Juanpa Zurita tienen coronavirus. Lo que pasa es que en esa empresa (Televisa) quieren tapar el Sol con un dedo y no, hay mucha gente que tiene coronavirus, desafortunadamente, es una pena, también actores de otros programas que me lo confesaron”, comentó Gustavo.



El cantante envió un mensaje a la intérprete de “Detrás de mi ventana” y le deseó que se recuperara pronto para continuar con “¿Quién es la Máscara?”.



“Yuri desafortunadamente sí tiene coronavirus y no quiero terquear, Yuri, pero ojalá te compongas rápido porque el programa de ‘La Máscara’ es un proyectazo y tú eres una gran cantante y tienes coronavirus”, remató.