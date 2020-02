Avengers: Endgame lidera nominaciones en los Nickelodeon Kids 'Choice Awards

ESTADOS UNIDOS.- Si bien no tuvo muchas nominaciones en los Óscar, ‘Avengers: Endgame’ puede presumir de liderar las nominaciones de los Premios Nickelodeon Kids 'Choice Awards 2020.

La lista de nominados se dio a conocer la mañana de este jueves y la cinta de superhéroes se encuentra en primer lugar dentro de 11 categorías, seguido por Taylor Swift quien cuenta con cinco nominaciones.

La lista de nominados para el programa de televisión favorito para niños son A Series of Unfortunate Events, All That, Bunk’d, Henry Danger, Power Rangers Beast Morphers y Raven’s Home.

Angelina Jolie, Brie Larson, Dove Cameron, Scarlett Johansson, Swift y Zendaya están nominadas en la categoría de actriz de cine favorita; y Chris Evans, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Tom Holland y Will Smith encabezan la lista de los actores de cine favoritos de los niños. Con la nominación de este año, Smith se convierte en la celebridad más nominada en la historia de los Kids 'Choice Awards, con un total de 29.

Los nominados por primera vez este año incluyen a John Cena, DaBaby, Tiffany Haddish, Holanda, Larson, Lizzo y Megan Thee Stallion.

Nickelodeon’s Kids 'Choice Awards 2020 es producido por Nickelodeon Productions. Michael Dempsey y Jay Schmalholz sirven como productores ejecutivos.