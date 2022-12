Avatar 2 rompe récord de taquilla en el 2022

Ciudad de México.- La cinta de Avatar: The way of water alcanzó a dos semanas de su extreno, los mil millones de dólares en taquilla, siendo la película que más rápido ha superado esta cifra en el año.

De acuerdo a medios de EU, la secuela de Avatar consiguió meterse en el grupo selecto de las cintas que llegana los mil millones de dólares, como lo fue con Top Gun: Maverick, que tardó 31 días en conseguir la marca, o Jurassic World, que lo tuvo a los cuatro meses de haberse estrenado.

Por lo que, la obra de James Cameron es la producción, ha conseguido la cifra de forma más rápida, desde Spider man: No way Home, quien lo logró a los 12 días en el 2021.

Inicio modesto

La cinta de Cameron se ganó el puesto tras un inicio modesto en el que solo acumuló 132 millones de dólares en su primer fin de semana de los 150 y 175 que los expertos esperaban.

A su vez, ‘Avatar: The Way of Water’ se posiciona como una de las películas más caras de todos los tiempos al contar con un presupuesto que sobrepasa los 350 millones de dólares, según Variety.

Debido a que el costo de producción fue tan alto, es que se necesitan alcanzar 2 mil millones de dólares en taquilla para que empiece a resultar rentable.

‘Avatar’ continuará con tres secuelas más que ya han sido rodadas por Cameron y que suponen su regreso a la industria como director después de varios proyectos como guionista.