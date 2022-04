Avatar 2 revelan título oficial y cuándo se presentará su primer tráiler

HERMOSILLO Sonora.- Si tu eres fan de la película Avatar esta nota te interesará pues ya fué revelado oficialmente la secuela de la cinta más taquillera en la historia, se llamara Avatar: The Way of Water y llegará a los cines el 23 de noviembre de 2022.

Secuela



Asegurán que el productor Joh Landau compartió que la vida de Jake y Neytiri y su familia serán el centro de atención y que está secuela contará de 4 películas en total.

Cada historia sera independiente pero todas estarán conectadas en una historia grande.

Se dio a conocer en el evento CinemaCon una pieza avance del que sería el trailer y asegurán que mostraba el mundo en pandora y imágenes submarinas.

La pelicula contará la historia de la familia Sully que son Jake, Neyriti y sus hijos y como deben escapar de sus problemas y mantenerse a salvo.



Avatar: The Way of Water es dirigida por James Cameron y producida por Cameron y Landau. La cinta es protagonizada por Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet.