Avanza psoriasis en Kim Kardashian

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un temple a prueba de todo. Así se ha mostrado Kim Kardashian, quien después de mucho tiempo de mantener su difícil camino en secreto, decidió revelar todo sobre la enfermedad que la atormenta día a día: la psoriasis.



"Aunque siempre crecí con mi mamá teniendo psoriasis y escuchándola hablar de su lucha, no tenía idea. Mi camino ha sido diferente al de mi mamá, pero también veo similitudes. Ella lo tenía en el cuero cabelludo, yo lo tengo en cara y piernas y es reumatoride".



Eso sí... lo peor llegó hace algunos meses cuando Kim se despertó sin poder tomar su teléfono por el dolor que sentía en sus manos, algo causado por la artritis psoriásica y no lupus.



"No podía bajarme los pantalones para ir al baño. Incluso no podía ponerme el bra ese día y necesité que alguien me vistiera porque el dolor era insoportable".