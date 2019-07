Austin Butler interpretará a Elvis Presley en su biopic

ESTADOS UNIDOS.- Después de numerosas pruebas, Austin Butler fue elegido para interpretar a Elvis Presley en el próximo largometraje de Luhrmann para Warner Bros.

El estudio probó con varios actores a finales de junio para ver quién se uniría a Tom Hanks, quien estaría interpretando al manager de Presley, el coronel Tom Parker.

"Sabía que no podría hacer esta película si el elenco no era del todo correcto, y buscamos a fondo un actor con la capacidad de evocar el singular movimiento natural y las cualidades vocales de esta estrella sin igual, pero también la vulnerabilidad interior del artista’’, señaló Luhrmann.

"A lo largo del proceso de casting, fue un honor para mí encontrarme con una gran variedad de talentos. Había oído hablar de Austin Butler por su destacado papel frente a Denzel Washington en 'The Iceman Cometh' en Broadway, y durante un viaje de Con una gran cantidad de pruebas de pantalla y talleres de música e interpretación, supe inequívocamente que había encontrado a alguien que podía encarnar el espíritu de una de las figuras musicales más icónicas del mundo", agregó el director.

Luhrmann también coescribió el guión con Craig Pearce. La película cubre la relación entre el veterano manager y el joven cantante, que provenía de orígenes pobres para convertirse en una estrella icónica que cambió el rumbo de la música. El proyecto marca la primera película de Luhrmann desde su adaptación de "The Great Gatsby", protagonizada por Leonardo DiCaprio. Recientemente trabajó en la serie de Netflix "The Get Down".

Austin Butler se queda con el papel de Elvis en el biopic que se prepara del cantante! Ya veremos que tal le va, espero una buena interpretación ���� pic.twitter.com/ghxOgd9ZRy — Lalo Dimas (@Lalo_Dimas) 15 de julio de 2019

El plan es rodar a mediados del 2020 para adaptarse a la agenda de Hank, que incluye la próxima película de Paul Greengrass "News of the World", que se rodará en otoño.