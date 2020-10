“Austeridad de AMLO está bien, políticos parecían reyes”: Roberto Palazuelos

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Roberto Palazuelos apoya el proyecto de austeridad republicana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque considera que antes los mandatarios parecían reyes.

“La austeridad republicana es muy buena porque ya estuvo bueno de tanta robadera de los políticos, ca%$&. Parecen reyes”, externó.

El empresario durante una entrevista con Alejandro Montiel, conocido como “El Escorpión Dorado”, reveló que el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa trató de quitarle un hotel, pero le ganó el juicio.

“La peor bronca que he tenido en mi vida fue la bronca que me aventé cuando me quiso quitar mi hotel Felipe Calderón, muy injustamente. Y gané el juicio. Yo creo que ha sido la peor bronca que he tenido con una persona de ese nivel”, recordó.

El abogado mexicano, consideró que hoy día, la política está de flojera, además de violenta, pues ahora los matan.

‘El Diamante Negro’, hace unas semanas causó revuelo en redes sociales al responderle la burla que le hizo el conductor Eduardo Vidagaray con los presuntos casos de corrupción que involucran a su hermano Luis Videgaray, ex secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray.

“Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano”, tuiteó Roberto Palazuelos.