"Aunque es lo peor de Ventaneando" no van a correr a Daniel Bisogno por insultar a Javier Ceriani, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de la polémica en Ventaneando por los insultos de Daniel Bisogno a Javier Ceriani, el periodista Jorge Carbajal dice que "no lo van a correr".

"Yo me enteré que Bisogno se queda en TV Azteca, de momento se queda. Están haciendo absolutamente todo lo que sea posible para tratar de que esto pase y se olvide. Hacen esto porque Ventaneando está en su peor momento, y por si fuera poco no tiene conductores fuertes", comentó.

Agregó:

"Bisogno, que es lo peor de Ventaneando, es lo mejorcito para el programa, tú dirás. A Linet nadie la conoce; Rosario Murrieta, está terrible; Ricardo Manjarrez, físicament es mono, pero no ha logrado encajar; Pedro Sola si no lo tiras de una silla, ¿para qué te sirve?, da lo mismo que si está que si no está y Pati que era la fuerte... Por ahora no les conviene quedarse sin Daniel".

Carbajal indicó que por ahora están haciendo todo lo que sea posible para Bisogno no se mueva de donde está y no salga de Ventaneando.

"Sé también que en las pláticas de producción dijeron que el escándalo los había beneficiado, porque todo el mundo estaba hablando de ellos y viendo el programa. En estos días les subió el raiting, es más, hasta yo -que nunca veo la porquería esa- lo estuve viendo", señaló.

Ahora, dice Jorge, están viendo cómo arreglar todo porque según los ejecutivos botar a Bisogno es acabar con Ventaneando y nos les conviene hacer esto.

El escándalo lo detonó Daniel la semana pasada al llamar a Ceriani "bruja mal co#$$da" en cadena nacional y en horario familiar, previamente Bisogno había insultado a los seguidores y al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador al llamarlo ignorante.