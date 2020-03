Audiencia de “Hoy” quieren a Andrea Escalona fuera del programa

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que Andrea Escalona se unió al programa matutino “Hoy” ha sido fuertemente criticada por la audiencia y por otros famosos, ya que afirman que Escalona obtuvo el trabajo porque su mamá es la productora.

En varias ocasiones se ha especulado que sus compañeras Galilea Montijo y Andrea Legarreta no quieren a Escalona y la excluyen de su “grupito”.

Recientemente en un vídeo publicado en la cuenta oficial de instagram del programa, seguidores se quejaron y exigen que Andrea salga del programa.

“ya por favor saquen a Andrea Escalona del programa por favor ya no la soportamos”, “Ya #fueraescalona mándenla a cuarentena permanente a su casa , nos nos gusta verla ENTIENDANLOOO”, “Perdon..pero enserio no soporto a la Escalona no tiene gracia quiere hacerce la chistosa y no mas no le sale y su voz tan chillona porfavor ya saquenla”, fueron algunos comentarios de los seguidores.