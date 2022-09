Ataque a Cristina Fernández fue un montaje: Juan Soler

MÉXICO.- El actor argentino y nacionalizado mexicano, Juan Soler, juzgó de montaje el atentado perpetrado contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. La madrugada de hoy, a través de su cuenta de Twitter, llamó delincuente a la funcionaria, al tiempo que la calificó de mala actriz.

RUIDO DE TERMOCEFALOS GRITANDO Y BERREANDO “TE AMO CRISTINA”…

Y ESTA DELINCUENTE Y PÉSIMA ACTRIZ!!!

SE TAPA LOS OÍDOS ANTE UNA DETONACIÓN QUE JAMÁS EXISTIÓ???

RARO VERDAD??? pic.twitter.com/fA5DDTMo4I — Juan Soler (@juansolervalls) September 2, 2022

Soler señaló como evidencia el hecho de que Fernández se cubriera la cabeza y los oídos, según él, en reacción al sonido del estallido que debería ocurrir cuando se dispara un arma. El razonamiento del argentino es que, si el disparo no ocurrió, entonces no hubo sonido de explosión y por ello el gesto de la vicepresidenta no tendría sentido.

El video que compartió incluía un comentario de parte de otro internauta que decía: "Dejen de tomarnos el pelo a los argentinos de bien".

Por qué duda Soler de la veracidad del atentado

Por la mañana, el actor comentó las razones que lo llevan a desconfiar del incidente. Entre ellas mencionó la inacción de los guardias, la presencia de la cámara en primer plano, el fallo del arma y declaraciones sobre atentados contra peronistas; a sus ojos son demasiadas coincidencias.