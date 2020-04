Atala Sarmiento explota contra mujer en redes sociales

ESPAÑA.- Una usuaria de Twitter hizo molestar a Atala Sarmiento luego de que dijera que, aunque ella y su hermano, Rafael Sarmiento, viven en España, estos no se veían.

La mujer comentó en una foto del esposo de Jimena Pérez, 'La Choco': "Viviendo tan cerca y desde que llegaron a vivir haya (sic) no se frecuentan Atala Sarmiento y Rafa Sarmiento!!! ", a lo que el conductor respondió :"A mí me da risa como especulan tonterías. Yo no respondo. Oye, ya frecuentémonos ¡no?".

Por otro lado, Atala no se quedaría con los brazos cruzados e incluso le daría una lección de ortografía.

"1. Es "ALLÁ". 2. ¿Vives con nosotros como para afirmar con esa seguridad que no nos vemos? .3 No subir fotos de nuestros encuentros no significa que no nos veamos", escribió.

Las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar. Estosle recomendaban no hacer caso a ‘‘palabras necias’’ y que no perdiera su tiempo al responderle a "gente venenosa" e ‘‘intrigosa’’.

Recordemos que la conductora se mudó a España, país de origen de su esposo, justo después de que su hermano y 'La Choco' viajaran a 'la madre patria' para tratar el trastorno específico de lenguaje que padece uno de sus hijos;sin embargo, Rafael vive en Madrid, mientras que Atala está en Barcelona, es decir a aproximadamente 500 kilómetros de distancia.