Atala Sarmiento desata polémica sobre su estado de salud

Luego de que Atala Samiento culminará su participación en “Intrusos” y esté se dejará de transmitir la conductora no había hecho apariciones hoy la conductora aseguró que durante dos semanas estuvo en recuperación, aunque no especificó las causas.

“Después de dos semanas en recuperación ¡por fin! Primer día en la calle. Gracias David Ródenas por cuidarme tanto y hacer un equipazo conmigo. Esto es real. Equipo trabajador”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores comenzaron a cuestionarle sobre su estado de salud, y le mandaron sus mejores deseos para que se recupere pronto.

Sin embargo la conductora no dio más detalles.