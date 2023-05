Atala Sarmiento confirma que demandó a TV Notas

Ciudad de México.- Atala Sarmiento utilizó sus redes para confirmar que habría iniciado un proceso legal contra TV Notas, además de sincerarse respecto a los motivos personales por los cuales recurrió ante las autoridades.

La periodista contó por medio de un comunicado que debido al acoso que padeció durante varios meses, es que decidió recurrir a los medios legales.

“Después de haberse filtrado esta información que yo había querido mantener en privado, doy a conocer mi postura para evitar imprecisiones de cualquier tipo. Hay cosas que no están bien y no tengo por qué permitir que sucedan. ¡Gracias por su comprensión y apoyo!”, escribió Atala junto al texto donde denuncia lo que padeció.

A mediados del 2019 decidí ejercer acciones legales en contra de Grupo Editorial Notmusa, responsable de la publicación semanal de la Revista TV Notas. Dicha decisión nació de la necesidad imperante de frenar acoso mediático del que fui víctima -durante un año y medio- por parte del semanario de circulación nacional. A través de constantes notas en sus ediciones impresas y digitales TV Notas publicó información -durante el periodo de 2018 a 2019- de forma desmesurada, llena de imprecisiones, calumnias, falsedades, y hasta burlas… El cúmulo de reportajes publicados sobre mí, a nivel profesional y -sobre todo en el terreno personal- vulneró mi seguridad, quebrantó mi integridad, obstaculizó mis oportunidades laborales, entorpeció y derrumbó negociaciones económicas, intentó romper mis relaciones familiares, y lo más importante, desequilibró mi salud mental a grado de llevarle al consultorio del psiquiatra… So pretexto de estar ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, la Revista TV Notas abusa del mismo como si éste le otorgara un cheque en blanco para, desde su posición de poder, humillar a nivel profesional y personal a una figura de manera pública, solo por el hecho de que es una persona con un trabajo público. Esto es inaceptable. Escudándose en dicha evasiva indefendible, me hicieron víctima de una persecución y hostigamiento mediático insoportable; hoy puedo ponerle palabras a ese abuso de poder que me generó un gran desequilibrio y costes emocionales enormes por haber estado sometida a sus agresivas dinámicas”