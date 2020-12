Así será la Navidad para Silvia Pinal

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Pinal hizo un balance de lo bueno y malo que le dejó este 2020, sobre todo en aspectos de salud y trabajo, y reveló que debido a las pocas oportunidades de trabajo que tuvo en este año, por ahora se encuentra trabajando en un proyecto de su autoría.

Sobre sus planes para la celebración de navidad, la también conductora explicó: “Me encuentro muy bien (de salud), la Navidad me la voy a pasar en mi casa. Hacemos romeritos, bacalao a la vizcaína y los buñuelos […] Viene Alejandra, Luis Enrique, Stephanie, Silvita, ¡ay! y mi Apolo que es tan chiquitito todavía, pero es precioso el niño, es muy simpático, muy generoso, es muy lindo”.

Por último, Doña Silvia recordó cómo fueron las Navidades en su infancia y relató: “Era muy lindo, porque en mi casa mi mamá me procuraba como fuera, si estábamos pobres ella veía de donde me sacaba un regalito, si éramos más o menos con posibilidades me hacía regalos muy bonitos, cosas así más costosas”, finalizó.

