Así se prepara Kristal Silva para Survivor

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva se ha caracterizado por ser una mujer hermosa, talentosa y una de las mejores conductoras de México, gracias a su gran carisma que presenta todas las mañanas en el programa 'Venga la Alegría' ha logrado ganarse el cariño del público.

Hace unos días la ex reina de belleza reveló en sus redes sociales que formaría parte de la segunda temporada de 'Survivor', en la que pretende dejar atrás los tacones, las extensiones y las pestañas para dar todo en la competencia.

Es por eso que Silva ya se encuentra en preparándose físicamente, por medio de sus historias de Instagram, publicó un video donde aparece levantando pesas, para fortalecer un poco más sus brazos.

Tengo que decirle que no me encanta hacer brazo, pero Yaquelin. ¿Luego como me subo a la palmera?" escribió la conductora.