Así se libera Bárbara de Regil de las críticas

Bárbara de Regil sigue compartiendo consejos con sus seguidores para mantenerlos aún más motivados durante la cuarentena.

En su cuenta en Instagram dio consejos de cómo pueden liberarse de las críticas sobre todo si son de personas conocidas.

"Todas las creencias son aprendidas. Escríbelo y déjalo ir .... • Escribe los nombres de quien estás enojado. Luego rompe el papel ‼️ Y tíralo a la basura ��. No tomes las críticas personalmente. No hagas nada ....Así seas buena buena siempre habrá alguien q Te critique . Así es como se alimentan muchas personas. La mayoría de las veces son personas q no crearon nada .... Con AMOR".