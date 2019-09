Así responde Sergio Mayer a quienes dudan de sexualidad

MÉXICO.- Sergio Mayer se sinceró con los medios de comunicación y decidió responder a quienes cuestionan su sexualidad, luego de que decidiera acudir a un evento público con falda.

Al ser cuestionado por los reporteros sobre las criticas que existen en redes sociales por el atuendo que eligió para la entrega de Premios Metro, el actor dijo:

“Está bien, que bueno, lo importante es que hablen, la verdad no me preocupa si dudan de mi preferencia. A mi no me hace más hombre o menos hombre el usar una falda, o un pantalón, yo estoy seguro de lo que soy y lo que hago y vivo la vida y dejo vivir a los demás”.

Y sin dar tiempo a otras preguntas de este tipo, el también político agregó: “Yo hago lo que quiero, soy como soy y no estoy al pendiente de lo que digan. Yo vivo mi vida, así soy feliz y no tengo que estar complaciendo absolutamente a nadie”.

Haciendo al lado las críticas, Mayer disfrutó del evento de moda en el que su nieta Mila Mayer Subtil formó parte de las niñas que modelaron en el lugar.