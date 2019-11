Así responde Hailey Bieber a rumores de embarazo

Hailey Bieber, quien ha estado de vacaciones en Miami con Justin, recurrió a su historia de Instagram el viernes para dar fin a los rumores de embarazo.

Mientras estaban en la ciudad de Florida, se vio a Hailey y Justin pasando el rato en la piscina, Hailey, quien recientemente celebró su cumpleaños, también pasó un tiempo haciendo una sesión de fotos en la playa de Miami.

Junto con las fotos de la pareja en la piscina y la playa juntas, apareció una foto en línea del dúo caminando con la mano de Hailey colocada sobre su estómago. Esta imagen llevó a los usuarios de redes sociales a especular sobre un posible embarazo.

Sin embargo, después de enterarse de los rumores, Hailey recurrió a su cuenta de Instagram para responder a los rumores.

"¡Internet es divertido!" Hailey escribió en un mensaje en su historia de Instagram. "No, no estoy embarazada, realmente me encanta la comida".

Fue la semana pasada que Justin insinuó su deseo de tener hijos en su homenaje de cumpleaños a su esposa Hailey.

"¡Feliz cumpleaños chica! ¡Me haces querer ser mejor todos los días!" Justin escribió en Instagram junto a fotos de la boda de la pareja en Carolina del Sur. "La forma en que vives tu vida es tan atractiva... PD, me excitas en todos los sentidos [emojis de los ojos del corazón] la próxima temporada BEBÉS".

Han pasado dos meses desde que Hailey y Justin se casaron en una segunda ceremonia de boda. Si bien el dúo se casó por primera vez en un juzgado de la ciudad de Nueva York en septiembre de 2018, decidieron celebrar una ceremonia con familiares y amigos un año después. Esta vez, Hailey y Justin fueron rodeados por sus seres queridos en una lujosa boda en Carolina del Sur.