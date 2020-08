Así reaccionó Lorena Herrera al ser llamada ‘Belinda del futuro’

Ciudad de México.-Lorena Herrera ha dado de qué hablar en las últimas semanas luego de externar su apoyo a Patricia Navidad en sus declaraciones contra el Covid-19; sin embargo, en esta ocasión la actriz se volvió tendencia en redes sociales tras ser comparada físicamente con Belinda.

Sorprendida con la noticia, la también cantante se mostró halagada ante los cuestionamientos de la prensa sobre este tema y sin dudarlo expresó: “a nadie le gusta que lo comparen, pero yo creo que a todos si nos dicen que nos parecemos a Belinda, brincamos de la felicidad, y sobre todo a mi edad si me dicen que me parezco a Belinda eso está demasiado bonito”.}

No obstante, Herrera se puso del lado de la intérprete de “Sapito” y agregó: “ella está preciosa, es una muñeca, a cualquiera que le digan que se parece a ella está muy linda, a la que no le ha de gustar que le digan eso ha de ser a ella…”.

Por último, Lorena Herrera externó su interés por volver a los melodramas, y no descartó trabajar junto a la ahora coach de La Voz… México. “Por eso me urge que ya trabaje Belinda para que ya me llamen de su mamá, o mejor de su hermana”.