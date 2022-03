Así reaccionó Jada Pinkett por la cachetada de Will Smith a Chris Rock

Ciudad de México.- Ya no es novedad la bofetada que Will Smith le dio al comediante Chris Rock durante la gala de los premios Oscar por hacer una broma sobre su esposa

A lo que ahora se ha filtrado un clip de video donde se muestra el ángulo de Jada Pinkett Smith después de la acción de Will.

Cuando el artista fue agredido dijo: “Will Smith acaba de darme una hostia”, la actriz se inclina hacia delante en lo que parece un gesto de risa. Inmediatamente, el actor empieza a gritar a Rock exigiéndole que no mencione el nombre de su mujer “con su p%&$ boca”.

En el video compartido por el actor Michael Rapaport, también se escucha una voz en off automatizada leyendo el rótulo que indica: “Este es un ángulo que la mayoría de la gente no ha visto. Mira la reacción de Jada”.

Horas más tarde, Rapaport agregó el mismo video con el acercamiento a la reacción de la esposa Will Smith y cuestionó la actitud de Pinkett Smith.

La gente decía que Will Smith estaba protegiendo a Jada, ¿por qué JADA no estaba protegiendo a Will de arruinar literalmente toda su carrera? Mi esposa habría estado peleando conmigo antes de que me sentara por hacer una un agujero de mí mismo y de nuestra familia”