Así reaccionó Geraldine Bazán al saber que Gabriel Soto e Irina Baeva viven juntos

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un año de su divorcio con Gabriel Soto, Geraldine Bazán sigue enfrentando los cuestionamientos con respecto a la nueva vida de su ahora ex esposo.



Durante su encuentro con varios reporteros, la actriz fue interrogada por la noticia de que el padre de sus hijas e Irina Baeva ya viven juntos, y así respondió:



Mira no sé, la verdad es que no, no sé, te voy a decir una cosa, yo ya estoy, a ver, ya tengo un chorro, ya voy a cumplir un año divorciada y es ¡ya!, o sea, al final, las decisiones y la vida del papá de mis hijas pues no tiene nada qué ver conmigo, mientras no involucre a mis hijas, pues ni me incumbe ni me importa la verdad”.