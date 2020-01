Así reaccionó Geraldine Bazán a preguntas sobre Gabriel Soto e Irina Baeva

A pesar de que Geraldine Bazán siempre se ha mostrado cordial con la prensa, en recientes entrevistas la actitud de la actriz ha cambiando al escuchar los nombres de Gabriel Soto e Irina Baeva, actual pareja de su ex esposo.

Durante la promoción de la cinta “Que leones”, la mexicana fue abordada por distintos medios, mismos que le hicieron algunas preguntas sobre el padre de sus hijas y su novia, motivo que orillaba a la actriz a terminar con las entrevistas.

Primero fue el turno del reportero del programa Suelta la Sopa, quien al cuestionarla sobre los rumores de boda entre Soto y Baeva, únicamente recibió como respuesta: “muchas gracias… besito”, antes de que Geraldine se fuera del lugar.

Por otra parte, el reportero del programa Un Nuevo Día le cuestionó sobre qué tanto le molesta recibir preguntas de Gabriel, a lo que Bazán dijo: “Pues no, eso ya no tiene nada qué ver con mi vida y hoy vamos a hablar de “Que leones”, así que te agradezco mucho” … pero al escuchar que la siguiente pregunta incluía el nombre de Irina Baeva, la artista decidió no escucharla y finalizar la entrevista.

De esta forma, Geraldine Bazán ha demostrado que por ahora no dará ninguna declaración sobre el actor mexicano y la actriz rusa, los cuales siguen gritando su amor a los cuatro vientos.