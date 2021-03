Así reaccionó Alexis Ayala cuando supo que reemplazaría a Eduardo Yáñez en la telenovela ‘Si nos dejan’

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexis Ayala reveló detalles del momento en que descubrió que protagonizaría ‘Si nos dejan’, proyecto que en un inicio se informó sería encabezado por Eduardo Yáñez.

Debido a que la salida de Yáñez fue intempestiva, Alexis reveló durante su encuentro con diversos reporteros afuera de la televisora de San Ángel que la noticia de su incorporación a la trama que será un remake de “Mirada de Mujer” lo tomó totalmente por sorpresa.

“Estaba yo en mi casa, de repente sonó el teléfono, era la oficina de mi manager […] me dicen ‘¿cuándo acabas?’, y yo ‘¿cuándo acabo qué?’, (me responden) ‘¿cuándo acabas (la telenovela) Quererlo Todo?’, (contesté) ‘¡ah!, mañana’. (y me informan) ‘empiezas el lunes’. Y yo ‘¿qué?… ¿qué empiezo el lunes?’, me dicen ‘Si nos dejan, empiezas el lunes’”.

Con una gran sonrisa, el actor confesó que era tanta su emoción que lo único que pudo hacer fue celebrar con groserías. “Yo gritaba en mi casa ‘no mam*$, no mam*$’, eso gritaba… y mi hija decía ‘¿qué pasa papá?, y yo ‘esto hija’”.

Refiriendo que tenía muchas ganas de realizar el papel y que incluso estaba muy triste cuando Eduardo había sido el elegido, Ayala no se pronunció al respecto de la salida de su colega, quien, tras la controversia por este cambio de elenco, aclaró que renunció al mismo porque tenía problemas de salud.