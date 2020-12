Así pasó la Navidad el "Diamante Negro"

Aunque Roberto Palazuelos vivió siempre alejando de su madre, su tía Susana Palazuelos fungió como su figura materna y recuerda cómo en su niñez se encargó de que todas las Navidades estuvieran llenas de magia.

"Las Navidades más maravillosas, más hermosas del mundo, con mi familia. La verdad", expresó el "Diamante Negro" y agregó, "Llegaba Santaclos y el show de qué veíamos el trineo, los regalos y estaba yo despierto a ver si lo veía".

Roberto Palazuelos recuerda los esfuerzos que hacía su tía Susana para hacer de sus navidades un recuerdo único y mágico.

"Mi tía Susana es un núcleo de unión familiar increíble y siempre está ahí super amorosa, para mi Susana es lo más hermoso del mundo, yo no sé que voy a hacer el día que me falte, quién sabe si me pueda recuperar yo de un golpe así", expresó.

Palazuelos prepara nuevos proyectos para el 2021