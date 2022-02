Así pasaron el día de San Valentín Evaluna Montaner y Camilo

COLOMBIA.- Evaluna Montaner y Camilo han podido tener uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo, en el que se han convertido en una inspiración para todos sus seguidores por todo el amor que desbordan por redes sociales.

La pareja desde hace un par de años ha ido compartiendo en las distintas plataformas digitales parte de la historia de amor, desde como se conocieron hastael día en que decidieron unir sus vidas para siempre.

Hace unas horas Evaluna compartió una serie de fotografías en las que apareció a lado de Camilo, donde se les pudo ver celebrando el día de San Valentin en una romántica velada que tuvieron para ellos dos solos.

Sin embargo lo que sorprendió a sus fanáticos es que en una de las imágenes la hija menor de Ricardo Montaner aparece lamiendo la boca de Camilo mientras este intenta darle un beso y es que pocas veces se dejan ver así ante las cámaras.

Japi balemtam dei” dice la publicación.

Mientras que uno de los videos Evaluna mostró su mano en el que se le pudieron ver los dos anillos el de compromiso y matrimonial, llegó a “presumirlos”, mientras que Camilo le “tiraba”flores rojas.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos a la pareja por su relación: “el maquillaje de Evaluna”, “feliz día del amor y la amistad”, “los amo”, “Dios los bendiga”, “que guapos lucieron”, “ya casi son papás”.

¿Evaluna no podía tener hijos?

Hace un par de meses que Evaluna estuvo presente en el programa ‘En sala with” donde reveló que en algun momento de su vida llegó a pensar que llevaría mucho tiempo poder permanecer embarazada.

"Recuerdo que les conté como los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, dijo la artista.