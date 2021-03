Así lucieron los famosos en la 63 entrega de los Premios Grammys

NUEVA YORK.- Doja Cat optó por las plumas de neón y un look inspirado en las motos con cremallera y Cynthia Erivo aturdida con un vestido plateado brillante con detalles dorados de Louis Vuitton en los Grammy mientras la gran noche musical del domingo ofrecía una moda de lujo. momento para las estrellas.

Vestida con Roberto Cavalli, el look revelador de Doja incluía cremalleras de garra de gato en cada brazo y una falda con plumas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Quiero ser la dama de los gatos, así que déjame ser eso", dijo.

Megan Thee Stallion llega a la 63 edición anual de los premios Grammy en el Centro de Convenciones de Los Ángeles el domingo 14 de marzo de 2021 (Foto de Jordan Strauss / Invision / AP).

El vestido de Erivo incluía un corte bajo en la parte delantera con un efecto de babero dorado en la parte superior y un cinturón dorado, mientras que DaBaby iluminó una alfombra roja drásticamente recortada con un traje floral de color mostaza brillante y verde de Dolce & Gabbana. Erivo no golpeó la alfombra, pero hizo una declaración de todos modos. Su vestido estaba adornado con más de 60.000 cuentas de vidrio, cristales y lentejuelas. Completó el look con joyas de Tiffany & Co.

Dua Lipa también brilló, con un vestido Versace de lentejuelas rosa con motivo de mariposa. El vestido ceñido al cuerpo incluía cortes en las caderas y una sexy abertura alta.

"Fue realmente genial colaborar", dijo sobre el look.

Dua Lipa también brilló, con un vestido Versace de lentejuelas rosa con motivo de mariposa. El vestido ceñido al cuerpo incluía cortes en las caderas y una sexy abertura alta.

Billie Eilish combinó sus largas uñas con un look holgado de pantalón rosa y negro de Gucci, su sombrero y su mascarilla también coincidían.

Billie Eilish combinó sus largas uñas con un look holgado de pantalón rosa y negro de Gucci, su sombrero y su mascarilla también coincidían.

DaBaby, su mamá, Linda, a su lado vestida de rojo, remató su traje con un sombrero verde de ala ancha con rojo debajo. Estuvo presente en persona, pero antes creó un momento en la alfombra roja de Instagram con su hija, ya que no se permitieron niños en el show de Los Ángeles.

DaBaby remató su traje con un sombrero verde de ala ancha con rojo debajo. Estuvo presente en persona, pero antes creó un momento en la alfombra roja de Instagram con su hija, ya que no se permitieron niños en el show de Los Ángeles.

Joanie Leeds, ganadora del mejor álbum de música infantil, hizo algo similar a distancia de su casa en Nueva York.

"De hecho, creé un paso y una repetición y una alfombra roja", dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa virtual antes del programa. "Todos caminamos por la alfombra roja y tuvimos un fotógrafo aquí y tomamos algunas fotos realmente buenas".

Leeds usó un vestido de lentejuelas multicolor de Nicole Miller, y se quitó los tacones plateados para mostrarlo ante la cámara.

"El hecho de que este año seamos virtuales, no iba a usar mi sudadera con capucha", dijo Leeds, ganadora de un Grammy por primera vez.

Debido a las precauciones contra la pandemia, la "alfombra roja" no era la masa habitual de cámaras y equipos de televisión. A unos pocos medios seleccionados se les permitió en el sitio realizar entrevistas en vivo, a una distancia segura de distancia.

El presentador de la noche, Trevor Noah, se presentó a la alfombra minimalista con un esmoquin negro clásico de Gucci.

El presentador de la noche, Trevor Noah, se presentó a la alfombra minimalista con un esmoquin negro clásico de Gucci.

El presentador de la noche, Trevor Noah, se presentó a la alfombra minimalista con un esmoquin negro clásico de Gucci, mientras que la nominada Debi Nova lució grande, y rosa, con un minivestido que tenía una cola enorme y detalles tropicales, de Georges Chakra. Phoebe Bridgers lució un vestido negro adornado con un esqueleto humano con cuentas, de Thom Browne, y Megan Thee Stallion lució un look de princesa de color naranja brillante sin tirantes con una abertura lateral alta y un enorme lazo en la espalda y cola de Dolce & Gabbana. Su gargantilla Chopard remató el look.

“Quería hacer estallar. Quería parecerme a un Grammy ”, dijo Megan.

Nandi Howard, editora asociada de moda de Essence, elogió los momentos de estilo proporcionados por Megan y DaBaby.

“Estoy ansioso por ver a D&G trabajar más con artistas de hip-hop. Megan se veía tan majestuosa con su vestido naranja, y esta noche lució su atuendo sin esfuerzo. Espero verla en alta costura más a menudo. Lo lleva muy bien ”, dijo.

“Estoy ansioso por ver a D&G trabajar más con artistas de hip-hop. Megan se veía tan majestuosa con su vestido naranja, y esta noche lució su atuendo sin esfuerzo. Espero verla en alta costura más a menudo. Lo lleva muy bien ”, dijo.

Howard también felicitó a Lizzo, quien brilló con un look de sirena rosa para presentar un premio y antes lució un vestido corto sin tirantes de espuma de mar con pliegues de Balmain. Ella goteaba en joyas Bulgari.

"Normalmente vemos vestidos de vanguardia en los Grammy, pero dejamos que Lizzo cambie de la mejor manera", dijo Howard.

Jacob Collier dijo que fue en busca de comodidad con un suéter de cuello alto floral Stella McCartney y un traje rojo.

"Nunca antes me habían preguntado sobre la ropa", dijo. "Me siento como una estrella de rock".

En Dundas, H.E.R. Mecía una túnica burdeos a media pantorrilla con pantalones anchos a juego.

En Dundas, H.E.R. Mecía una túnica burdeos a media pantorrilla con pantalones anchos a juego.

Jonathan Evans, director de estilo de Esquire, vio una buena dosis de llamarada de la década de 1970 en la ropa masculina, en gran parte para Gucci. Bruno Mars y Anderson .Paak se pusieron trajes de ocio para el debut de Silk Sonic.

"Las solapas grandes y los pantalones acampanados pueden, lo admito, sonar un poco intimidantes, o como un regreso a los viejos tiempos, pero cuando ves cómo los usan tipos como Anderson .Paak, Finneas y Harry Styles, se siente fresco ”, dijo.

Los tres llevaban Gucci. Evans dijo sobre el look de Styles: “Una chaqueta con un patrón que parece que podría ser una de las cozies de té favoritas de tu abuela es una cosa, pero ¿una chaqueta corta con una solapa gigantesca que canaliza a Nana? Ese es el tipo de cosas que Styles parece hacer usable ".

Styles luego actuó con un traje de cuero negro, que necesita una camisa, con una boa verde alrededor del cuello. Llevaba una boa púrpura con su chaqueta corta.

Styles luego actuó con un traje de cuero negro, que necesita una camisa, con una boa verde alrededor del cuello. Llevaba una boa púrpura con su chaqueta corta.

Noah Cyrus habló con los periodistas con un vestido color crema con un enorme efecto de capa que le rodeaba la cara. Era un Schiaparelli, dijo un Cyrus sombrío y nominado por primera vez al Grammy. Dijo que se sentía honrada de ser la primera en usarlo. Cyrus está de luto por la reciente muerte de su abuela.

“Ojalá mi abuela hubiera visto esto”, dijo sobre su nominación.

Con información de AP.