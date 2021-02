Así lucía  Michelle Renaud cuando era pequeña

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud no está pasando los mejores momentos de su vida y es que hace un par de semanas, la actriz dio a conocer por medio de sus redes sociales que había terminado su relación con Danilo Carrera, pero ahora la actriz se está refugiando en su familia.

A través de su cuenta de Instagram la actriz publicó una fotografía del recuerdo, donde aparece a lado de su familia, pero cuando era mucho más pequeña.

En la publicación la protagonista de 'Quererlo Todo' le dedicó un mensaje muy emotivo a sus seres queridos en especial a sus padres, a quien admitió extrañarlos mucho.

Valoremos cada momento y a cada persona con la que estamos , valoremos nuestro presente. Me encantaría hoy poder estar platicando con mi mamá, quisiera que viera en la mujer que me he convertido y que conociera a Marcelo" escribió la artista.