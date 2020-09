Así luce la versión metalera de “El Chavo del 8”

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece ser que “El Chavo del 8” se fue de la Vecindad; creció y creció hasta convertirse en un verdadero fanático del metal.

Así es como bromean algunos internautas, luego de que se volviera viral una fotografía de un hombre fanático del metal rock que tiene un gran parecido físico con el comediante Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

La imagen se dio a conocer a través de una publicación en Facebook, donde se identificó al hombre en cuestión como Phil Claudio González, un hombre originario de Argentina.

El personaje en cuestión aparece en la foto con una playera sin mangas color negra con el estampado de una agrupación de rock, sosteniendo una cerveza y con una larga cabellera castaña. Su rostro, sin embargo, es idéntico al de Chespirito, por lo que muchos ya lo apodaron como “El Chavo Metalero”.

En Facebook la imagen se compartió 6.1 mil veces y tiene más de 200 comentarios. En Twitter, se generaron cientos de memes que ya colocaron en tendencia a Chespirito.

Phil Claudio se enteró de la situación y, contrario a enojarse, defendió los memes de los detractores que lo consideraron ofensivo.

Me c*go de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos (…) es para reírse un poco (…) un poco de humor para este momento de m*rda”, dijo en un mensaje que colocó en sus redes sociales.