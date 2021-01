Así luce la cintura de Maribel Guardia a sus 61 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia empezó el año con el pie derecho y es que por medio de sus últimas publicaciones se puede ver el "cuerpazo" que luce, a pesar de su edad, ha sabido mantener su abdomen plano.

Hace unas horas la actriz compartió una fotografía en la que aparece con un diminuto bikini en color negro que deja ver su marcada figura.

Al parece la también conductora pasó los últimos días del 2020 en la playa, es por eso que quiso terminar su visita acompañada de una sensual imagen en la que aprovechó para dedicar un mensaje de reflexión a sus seguidores.

Con esta me despido de la playa , y le doy gracias a #Dios de estar viva , cuando me dijeron que tenia COVID pensè lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida " fue parte de lo que escribió la actriz.