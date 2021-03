Así llamará París Hilton a su primer heredero

ESTADOS UNIDOS.- Después de cuatro décadas que se han visto marcadas, primero, por su etapa más salvaje como alma de todas las fiestas y más tarde por su frenética agenda como mujer de negocios, Paris Hilton se siente por fin preparada para llevar una "vida normal" con su prometido Carter Reum, lo cual implica dejar de viajar 250 días al año.

"Estoy en un momento inmejorable, nunca me he sentido más feliz. Estoy en casa con mi novio y es maravilloso", dijo en una entrevista a la revista Tatler, en la que ha insistido en la idea de que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y se muere de ganas de abordar el próximo capítulo.

En su caso, eso incluye formar su propia familia y, aunque aún no sabe cuándo se animará a tener su primer hijo, ya sabe cuál será su nombre. Una pista: está a la altura de lo que se esperaría de una celebridad como ella.

"Será London, porque es nuestra ciudad favorita en todo el mundo", reveló.

La heredera del imperio hotelero Hilton, pionera en el rentable sector de los reality shows con el exitoso espacio 'The Simple Life', dijo recientemente que ya se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad.

Concretamente el procedimiento que Paris desea es el de fecundación in vitro, que le fue recomendado nada menos que por su buena amiga Kim Kardashian: todo ello con el objetivo de poder decidir ella misma si quiere tener mellizos y, de forma más específica, tener un niño y una niña.

"Llevamos ya unos días en pleno tratamiento de fecundación in vitro, es la única manera de que pueda tener mellizos si quiero. Me gustaría tener un niño y una niña", explicó la celebridad a su paso por el podcast 'The Trend Reporter', antes de expresar su gratitud hacia la también estrella televisiva por haberle abierto las puertas de un mundo lleno de posibilidades.