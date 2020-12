Así habría confirmado hermano de Luis Miguel que Marcela Basteri, su madre, está muerta

CIUDAD DE MÉXICO.-En la serie de Luis Miguel, de Netflix, sembraron la duda sobre si la mamá de "El Sol" estaba viva.

Pero fue Alejandro Basteri, hermano del cantante, quien habría confirmado que la madre de ambos está muerta.

En un mensaje en redes sociales, se refirió a ella todo el tiempo como si ya no existiera.

Alejandro escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram recordando a Marcela Basteri, quien habría cumplido un año más de vida este 10 de diciembre.

El empresario recordó que Marcela cumpliría 74 años de vida y junto a una imagen inédita de su madre le dedicó un emotivo pensamiento destacando todas sus cualidades.

“Mi madre fue la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo mi éxito en la vida a la educación moral, intelectual y física que recibí́ de ella. Eres y serás una mujer de alma grande, mujer hecha de amor”, escribió Alejandro.

Cabe mencionar que Luis Miguel nunca ha confirmado que su madre esté muerta.

Hay rumores en medios de comunicación que apuntan a que Marcela está escondida en algún lugar de Latinoamérica o fue asesinada, aunque recientemente la polémica apuntó a que la madre del “Sol” vivía como indigente en Argentina, hecho por el que unas primas del cantante pedían que el mismo Luis Miguel se hiciera una prueba de ADN para aclarar la situación.

Sin embargo, todas estas son teorías.

El actor Andrés García reveló que el padre de Luis Miguel le pidió ayuda para desaparecer a su entonces esposa: "Tú que conoces a todo mundo, necesito eliminar a Marcela porque quien sabe qué...", estando "El Sol" en la otra habitación.

"Yo ya andaba de mal genio con Luisito porque estaba procediendo mal, entonces cuando me dice a mí lo de Marcela, porque Durazo ya me había avisado, le dije: 'no Luisito estás mal, ella no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas y yo lo sé, a mí no me vas a contar una historia', entonces llamé a Mickey y le dije, 'tú ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá", platicó Andrés García.

"Cuídala, porque este c*brón ya se lo pidió a Durazo y me lo pidió a mí, a lo mejor encontró alguien por ahí que lo ayude. Finalmente la desapareció y eso ya lo dijo la cuñada de Luisito, una mujer de Mario, que también murió allá, lo dijo en una entrevista en España, que la ahorcó en una alberca", platicó García.