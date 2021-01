Así fueron los últimos y tormentosos días de Heath Ledger

ESTADOS UNIDOS.- La muerte del actor de Heath Ledger, ha sido una de las más trágicas y comentadas en la historia del cine hollywoodense, ya que los expertos aseguran que tenía un futuro prometedor y su carrera estaba casi en la cima.

A los 28 años de edad, Heath Ledger fue encontrado sin vida, el 22 de marzo de 2008, en su casa de Manhattan, Nueva York, y el deceso fue a causa de la ingesta en exceso de medicamentos, ya que tenía problemas para conciliar el sueño, según informaron algunos medios.

Pero con la biografía de Ledger que la periodista Janet Fife-Yeomans acaba de sacar a la venta, hubo más detalles sobre cómo fueron los últimos días del intérprete de The Jocker, el villano de Batman en “The Dark Night”, filme que dejó grabado antes de su muerte.

Según la autora del libro nombrado “Heat”, el sesgo actoral que vivió durante varios años, fueron factibles para que el estado de ánimo de Ledger decayera, hasta que decidió darle un giro de 360 grados a su carrera y comenzar desde cero.

La gente no me daba la oportunidad de ser otra cosa más que el 'galán teñido de rubio', y me empecé a aburrir, sentía que mi carrera se me estaba yendo de las manos y que otras personas estaban tomando decisiones por mí. Entonces, elegí de algún modo destruir esa carrera para empezar de cero uno nuevo”, reza un párrafo del libro.

La obra fue realizada con entrevistas que Fife-Yeomans le realizó a la familia del desaparecido, quienes pudieron constatar que el joven tenía una vida “atormentada” y mentalmente no podía descansar.

Kim Ledger, padre del actor, dejó en claro a la prensa estadounidense que la muerte de su hijo no fue suicidio, aunque reconoció a la escritora que el ganador del Óscar fue culpable por haberse tomado el medicamento, pero fue con intención de saciar su enfermedad.

No, jamás lo hubiese hecho (suicidado). Él fue quien se puso esas pastillas en su sistema y nadie tiene la culpa, pero lo hizo pensando en que lo tenía bajo control, como le explicaba a su hermana, pero, pobrecito, no era así", expresó tajantemente.



No podía dormir

Michelle Williams, quien fuera pareja de Heath Ledger durante tres años, declaró para el documental “I Am Heath Ledger”, dirigido por Adrian Buitehuis y Derik Murray, que tenía una gran pasión por su trabajo y que la mente de Ledger no descansaba.

"Desde que empecé mi relación con él que le costaba dormir, su mente no paraba de pensar, y siempre lo encontraba despierto por las noches. A veces su cuerpo le avisaba que tenía que parar, pero él seguía adelante, tomaba tranquilizantes creyendo que con eso iba a poder continuar, y yo siempre le advertía de los peligros”, dijo.

Heath conoció a Michelle durante el rodaje de “Secreto en la Montaña”, en 2004, donde entablaron una relación y vivieron juntos, procreando a una niña, pero se separaron en 2007.

A las 15:36 horas del 22 de marzo de 2008, Heath Ledger fue declarado muerto, en su departamento localizado en Nueva York y de acuerdo a lo informado por los medios, el actor falleció de una intoxicación aguda por los efectos combinados de la oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam y la doxilamina.