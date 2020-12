Así fue la triste Navidad de Ninel Conde, Giovanni Medina no le permitió ver su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta fue sin duda una Nochebuena muy diferente para muchas familias, que por diversos motivos no pudieron celebrar su cena juntos y posiblemente Navidad también la pasen separados. Este es el caso de Ninel Conde, quien en esta ocasión no pudo ver a su hijo en las fiestas decembrinas, su ex pareja Giovanni Medina no lo permitió.

El pequeño Emmanuel Medina tiene solo seis años y actualmente se encuentra en medio de la lucha mediática y legal en la que la actriz y el empresario están en la constante batalla por quedarse con la patria potestad del menor.

La actriz ha declarado en varias ocasiones que el proceso por la custodia de su hijo ha estado llena de irregularidades, peleas, dimes y diretes, a decir de Conde, provocados por su ex pareja.

Ninel Conde mantiene una relación constante con sus seguidores a través de sus redes sociales, es por la plataforma de Instagram que publicó un video donde expresa como se siente de pasar estos días sin su hijo y platicó sobre los intentos que hizo para reunirse con el menor, pero fue todo en vano.

Una Navidad sin su hijo

"El bombón asesino" dijo que era una día para "recapacitar" y recordar, por lo que aprovechó para expresar su tristeza al no poder esta fecha al lado de Emmanuel Medina, a pesar de los intentos que ha hecho por ponerse en comunicación el menor.

"Yo me quedé en México con la ilusión de poder abrazar a mi hijo, pero bueno, creo que en el corazón de su papá no está ese deseo, esa voluntad. Le escribí, no me contestó, me ignoró. Sé que el corazón está endurecido, Dios tiene en sus manos a mi hijo, no perdí la esperanza", reveló Ninel Conde.

La actriz confesó que se quedó en una casa a pocos metros de donde vive el menor con su padre, en la Ciudad de México, con la esperanza de poder verlo al menos por unas horas, pero esto no fue permitido por Medina, a causa del pleito legal que enfrentan y la ola de problemas que se han presentado entre ellos.

La también bailarina envió mensajes de aliento y de apoyo a sus fans, pidió que sean muy conscientes, que se cuiden y los invitó a contar sus bendiciones en lugar de enfocarse en lo que no tienen. También expresó sus deseos positivos para el 2021, lo que causó la empatía de sus seguidores.

Por su parte, el empresario Giovanni Medina compartió una postal en donde luce muy feliz al lado de su pequeño hijo Emmanuel. La postal recibió más de 8 mil likes y cientos de comentarios de felicitación.

Giovanni Medina publica postal navideña

En medio de este escándalo mediático, el empresario Giovanni Medina publicó una imagen decembrinas al lado de su hijo, el menor Emmanuel Medina.

A pesar de ser época de fe y esperanza, los desacuerdos legales entre Conde y Medina no han cedido, a pesar de que la actriz pidiera ver a su hijo, el empresario se lo permitió solo a través de una imagen en redes.

Mientras la cantante y su actal esposo Larry Ramos se encuentran juntos, Medina presumió a través de sus redes sociales una postal navideña donde se le puede ver celebrando al lado de Emmanuel.

Al pie de la instantánea, donde se puede ver a Medina y su hijo sonriendo rodeados de decoración navideña, el autor escribió: "Les deseamos muy feliz Navidad, que el amor de Dios abunde en su corazón".

Aunque el ex de la cantante limitó los comentarios en su publicación, la postal fue la única forma que tuvo la actriz para ver a su hijo en Nochebuena. La imagen ha recibido más de 6 mil "likes".