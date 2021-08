Así fue la primera participación de Paty Navidad en Master Chef Celebrity

CIUDAD DE MÉXICO.- Junto con el fin de semana arrancó la nueva temporada de Master Chef Celebrity a través de TV Azteca, en donde una de las celebridades más esperadas fue la actriz Paty Navidad, quien estuvo en medio de los reflectores debido a su contagio de Covid después de negar su existencia.

El primer reto fue ganado por la periodista de espectáculos Matilde Obregón y el cantante de regional mexicano Germán Montero, el par de estrellas ganadoras formaron dos equipos: Azul y Rojo.

El equipo rojo, conformado por Matilde, “La Choco”, Tony Balardi, José Joel, William Valdés, Jorge Araneda y Laura Zapata, logró superar el reto y llegar al balcón, desde el cual evitaron el reto de eliminación.

En ese momento, Paty Navidad, que perteneció al equipo azul, recibió un comentario del chef Adrián Herrera que la hizo llorar, pues fue escogida al último.

“Paty, a ti te escogieron al último porque nadie te quiere”, expresó Herrera, a lo que la actriz de "Cañaveral de pasiones" reaccionó soltando el llanto, debido a un crudo recuerdo que llegó a su mente.

"Soy una mujer sensible, muy emocional, pero no soy débil. Me conectó con mi pasado mío en un proyecto donde sí hubo una dirección para afectar, que no es el caso aquí", se sinceró la actriz.