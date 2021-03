Así fue la eliminación de "Yomi" en "Exatlón México"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras perder su última vida ante “Pato” Araujo, Christian “Yomi” Anguiano se convirtió en el eliminado de esta semana en “Exatlón México”, rumbo a la final.

El atleta tapatío de “Héroes” no pudo imponerse ante su rival de “Titanes” pues, a pesar de que se mantuvo al nivel de “Pato”, la puntería le falló en el último obstáculo del circuito.

Así, el soldado del Ejército Mexicano tuvo que decir adiós de la competencia. Por su parte, Araujo se rompió en llanto tras la emoción de permanecer, por lo menos, una semana más en “Exatlón”.

Christian "Yomi" se despide de Casandra

“He tenido pocas oportunidades pero las he aprovechado. Me gusta aferrarme a cualquier cosita que se me presenta, Estoy muy agradecido”, dijo “Yomi”. “Hubo cosas que no estaban en mis manos, cosas externas, y aún así no me rendí”