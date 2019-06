'Star Wars: Galaxy's Edge' llegó a su límite en una hora

ANAHEIM, California.- Incluso antes de que el lugar estuviera al máximo, la espera para disfrutar de ‘‘Millennium Falcon: Smugglers Run’’ era de tres horas.

La atracción inmensamente popular se abrió incluso 30 minutos antes, a las 7:30 a.m. y para las 8:20 a.m., no se permitieron más visitas sin cita previa, por lo que la gente tuvo que ser rechazada en la entrada.

La tierra de Star Wars tiene 14 acres, cuenta con un solo paseo y una serie de tiendas y restaurantes, todo con el tema de una galaxia muy, muy lejana.

Ahora, los huéspedes pueden caminar directamente a la tierra mientras no esté en su capacidad.

Una vez que eso suceda, los invitados deberán usar la aplicación Disneyland para obtener un horario de entrada en la fila virtual.

No está claro exactamente cómo funcionan los intervalos de tiempo para la fila. Tampoco está claro si los visitantes del parque tendrán un tiempo limitado en la tierra para rotar en nuevos huéspedes.