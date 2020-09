Así fue Christian Nodal se enamoró de Belinda

HERMOSILLO.- Christian Nodal reconoció que le costó trabajo declarársele a Belinda, por ser una persona introvertida, pero su amor por ella, le dio las fuerzas suficientes para decirle todo lo que había en su corazón.



A poco más de un mes de haber iniciado una historia de amor con la cantante, el sonorense ahora vive uno de los momentos más importantes tanto en su vida personal, como musical, porque hoy lanza su disco completo “¡Ayayay!”.



“Soy una persona tímida que no me suelto así de volada a platicar, me tomo mi ratito para convivir, y con Beli lo hice cuando ya llevábamos trabajando dos meses de programa (La Voz México).



"Ella era muy linda y me dice ‘oye, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes en el programa?’ Y así, pero no había un cercamiento”, compartió Christian en videoconferencia exclusiva con Grupo Healy (GH).



Pero lo que le hizo “lanzarse”, agregó, fue haber soñado ocho veces con ella, y ahora está más que seguro que encontró a la mujer con la que desea pasar el resto de su vida.



“Yo la soñaba, literalmente, como unas ocho veces, y era bien frustrante verla ahí y decir ‘no manches, es la más bella que he visto en toda mi vida (…) Nunca sentí eso por nadie, eso fue lo que me hizo quedarme más en shock y ya cuando pasó todo y que empezamos a salir, me di cuenta que es la persona que quiero para toda la vida y me siento muy afortunado de haberla encontrado”, compartió el coach ganador “La Voz México 2020.

¡HOY ESTRENA DISCO!

La segunda parte del disco “Ayayay”, ya está disponible a partir de hoy en plataformas digitales de música, donde el artista libera 6 temas nuevos para traerle alegría a su público en esta pandemia. El sonorense asegura que este material discográfico lo hizo salirse de su zona de confort y experimentar con otros ritmos como la cumbia y la salsa.



“Sé que es muy pronto para hablar, pero en dos discos aprendí mucho y pude agarrarle el rollo a mi estilo y trabajar más ritmos diferentes. Me emociona mucho hacer música y yo amo mi música, es mi sangre, es con lo que el público me conoció y siempre he querido tener esa versatilidad, no encasillarme, por eso se me ve más la emoción cuando hablo de este disco”, comentó el cantante de “No te contaron mal”.

SE VIO EN LOS PARTICIPANTES

Christian batalló para desempeñar su papel como coach en la más reciente temporada de “La Voz México”, pues se reflejó mucho en los participantes del programa, ya que dijo que estuvo en su misma posición hace tiempo y se sentía mal de tener que despedirse de varios.



“Vi a muchas personas en la misma posición en la que yo estaba hace tres años, con todas las ganas de salir adelante, con toda el hambre de crecer (…) ¿Quién soy yo para quitarle el sueño a alguien? Se siente horrible. Ese sentimiento de tener que dejar ir a la gente, pero también vas a preciando más a los participantes, te vas encariñando y está ese lado que no te pueden ganar las emociones”, subrayó.





¿QUÉ MÁS DIJO CHRISTIAN?

-Planea lanzar una colaboración musical con Belinda, en cuanto la situación con las disqueras se arregle.



-La pandemia retrasó la salida del disco “Ayayay”, por lo que Christian decidió que, en mayo, se lanzaran las primeras 6 canciones para alegrar a sus fans; el día de hoy por fin lanzó el álbum completo, con los 13 temas que lo componen.



-Admite que, en discos anteriores, sus canciones eran mucho más poéticas, pero gracias a la ayuda del compositor Edgar Barrera aprendió a equilibrar sus letras.



-Suele escribir mucha música, y en diferentes géneros musicales. Algunas canciones no tienen fecha para lanzarse o formar parte de un disco, pues componer es uno de sus pasatiempos favoritos.



-Por su participación en “La Voz México”, no ha escrito muchas canciones en esta pandemia.

-Antes de entrar de lleno al “mariacheño”, cantaba rap; por esa misma razón planea sacar un dueto musical con el rapero Gera MX.



-Siente que “La Voz México”, más que cambiarlo artísticamente, lo hizo en el lado humano, pues se reflejó con los participantes ya que, según dijo, hace 3 años se encontraba en su misma posición.



-No tiene planeado llevar a Belinda a Caborca, pues toda su familia vive en Guadalajara desde hace muchos años, además de que sus amigos de la infancia se fueron a trabajar a Hermosillo.



-Siente que la cuarentena lo hizo enamorarse más de Belinda, y está consiente de que, cuando se reactiven los conciertos, no podrán pasar tanto tiempo juntos como ahora.